Estádio Villa Ingenio - Reprodução

Estádio Villa IngenioReprodução

Publicado 02/02/2024 14:49

Rio - Os clubes que disputarão a Libertadores de 2024 podem ter que encarar uma altitude de 4.090 m. Nesta sexta-feira (2), a Conmebol liberou que o Always Ready, da Bolívia, utilize na competição o Estádio Villa Ingenio, localizado na cidade de El Alto, onde o clube costuma mandar seus jogos.

“Um dia muito histórico para toda a cidade de El Alto, a Conmebol enviou um e-mail aprovando o estádio Villa Ingenio”, comemorou o presidente do clube boliviano, Andrés Costa.

“Nosso estádio está liberado pela Conmebol. Copa se joga em casa”, escreveu o Always Ready em suas redes sociais.

O Villa Ingenio é o segundo estádio mais alto do mundo. O local só fica atrás do Daniel Alcides Carrión, na cidade de Pasco, a 4.378 m sobre o nível do mar.

O Always Ready disputou a Libertadores em 1968 e depois só voltou a jogar a competição em 2021. Desde então, o clube mandava seus jogos em La Paz, já que não conseguia liberação para atuar no Villa Ingenio. Em 2019, um árbitro morreu ao sofrer uma parada cardíaca em um jogo disputado no estádio.

A estreia do Always Ready em seu estádio na Libertadores será contra o Sporting Cristal, pela segunda fase da competição. Caso avance, o clube boliviano enfrentará Puerto Cabello ou Defensor por uma vaga na fase de grupos.