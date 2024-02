Williams apresenta pintura para temporada de Fórmula 1. Veja imagens

o carro com as atualizações só será conhecido na pré-temporada no Bahrein, no dia 23 de fevereiro.

Depois da Haas , a Williams é a segunda equipe a apresentar a pintura para a temporada 2024 de Fórmula 1. O modelo FW46 tem as cores muito parecidas com o de 2023, jáno Bahrein, no dia 23 de fevereiro.

Após finalmente largar a lanterna e conseguir um bom sétimo lugar com 28 pontos conquistados em 2023, a equipe britânica espera manter a evolução do carro para 2024.



Alexander Albon, responsável por 27 pontos no ano passado, segue como o principal piloto. Logan Sargeant foi mantido mesmo após uma primeira temporada acanhada. fotogaleria O tailandês, segue como o principal piloto. Logan Sargeant foi mantido mesmo após uma primeira temporada acanhada.

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem início no dia 2 de março de 2024, com o GP do Bahrein.

History made. History in the making.



Introducing the FW46 livery pic.twitter.com/hH1SPF3RPY — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2024

