James Rodríguez, meia do São Paulo - Rubens Chiri/São Paulo

James Rodríguez, meia do São PauloRubens Chiri/São Paulo

Publicado 07/02/2024 15:04 | Atualizado 07/02/2024 15:04

Rio - O apoiador James Rodríguez, de 32 anos, está deixando o São Paulo. Sem conseguir conquistar a posição de titular. colombiano pediu para deixar o clube paulista e terá seu contrato rescindido nos próximos dias. As informações são do portal "GE".

James chegou ao São Paulo no fim de julho do ano passado. No total, o meia entrou em campo em 14 partidas e fez um gol. O colombiano fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil pelo Tricolor Paulista.

O apoiador, de 32 anos, passou por clubes importantes do futebol europeu como Real Madrid, Porto United e Bayern. James Rodríguez defendeu a seleção do seu país nas Copas de 2014 e 2018.