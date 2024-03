William Carvalho é alvo do Flamengo - Divulgação/Betis

William Carvalho é alvo do FlamengoDivulgação/Betis

Publicado 04/03/2024 14:11

Novo alvo do Flamengo para reforçar seu elenco, o volante William Carvalho, do Betis, responde uma acusação de abuso sexual na Espanha. O caso teria acontecido em agosto do ano passado e ainda é investigado pelas autoridades locais. Em fevereiro, o jogador português prestou depoimento ao 9º Juízo do Tribunal de Instrução de Sevilha e garantiu que as relações sexuais foram consentidas. Espanha -, o volante William Carvalho, do Betis,O caso teria acontecido em agosto do ano passado e ainda é investigado pelas autoridades locais. Em fevereiro, o jogador português prestou depoimento ao 9º Juízo do Tribunal de Instrução de Sevilha e

A suposta vítima mora em Ibiza e diz que foi convidada por William para ir até Sevilha, onde o jogador mora. Eles jantaram juntos, foram à uma boate e de lá seguiram para um famoso hotel da cidade. Câmeras do local registraram o volante subindo para o quarto com a jovem, que deixou o local cerca de duas horas, até as 7h.

A mulher afirma que foi drogada e violentada por William Carvalho e que acordou com sinais de violência no corpo. Nos dias seguintes, ela trocou mensagens com o jogador e queria se encontrar com ele para entender o que aconteceu no quarto do hotel, mas ele se recusou.

O português, que é casado, apagou as mensagens trocadas com a jovem para que sua mulher não descobrisse a traição. Depois disso, ela retornou para Ibiza.

Segundo a imprensa europeia, as autoridades espanholas não encontraram sinais concretos sobre o suposto crime. Mesmo assim, o caso foi levado para o tribunal.

O Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial por William Carvalho, mas as conversas com o Betis caminham positivamente. A expectativa é que o valor da transferência, se concretizada, seja entre 2 e 3 milhões de euros (entre R$ 11 e 16 milhões).