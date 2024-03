Troféu do Campeonato Brasileiro - Divulgação/CBF

Publicado 05/03/2024 18:03

Rio - A edição de 2024 do Campeonato Brasileiro terá novidades no regulamento. Os 20 clubes participantes da Série A aprovaram, por unanimidade, o aumento do número de jogadores estrangeiros inscritos por partida, passando de sete para nove. A alteração foi confirmada nesta terça-feira (6), no Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol.

O limite de estrangeiros já havia subido de cinco para sete jogadores por partida em 2023, mas a grande busca de clubes no mercado sul-americano apareceu como peso na decisão.

Além da pauta sobre atletas de outros países, que era tratada como prioridade, também foi definido que as equipes que mandam seus jogos em gramados sintéticos terão de liberar o acesso aos visitantes para treinos um dia antes do duelo. As informações são do "ge".

O Brasileirão terá início no mês de abril, com a primeira rodada disputada entre os dias 13, 14 e 15.