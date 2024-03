Lionel Messi chegou ao Inter Miami no meio de 2023 - Chandan Khanna / AFP

Lionel Messi chegou ao Inter Miami no meio de 2023Chandan Khanna / AFP

Publicado 05/03/2024 19:49

Rio - Bicampeão olímpico com a Argentina nos Jogos de Atenas em 2004 e Pequim em 2008, o ex-jogador Javier Mascherano sonha com o tricampeonato. Para isso, ele sonha com a presença do ídolo e campeão mundial Lionel Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Em entrevista ao programa Libero, do canal argentino TyC Sports, Mascherano revelou que convidou Messi para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. O ex-jogador e atual treinador da equipe sub-23 da Argentina reconhece a dificuldade para convencer o camisa 10, mas não esconde o desejo de contar com o craque.

"Falei com o Leo (Messi) e fiz o convite para nos acompanhar nos Jogos (de Paris). Ficamos de nos falar novamente. A temporada (nos Estados Unidos) mal começou. Ainda falta tempo, mas sabemos que ele também tem a Copa América. Não é uma situação fácil, mas o convite foi feito", disse Mascherano.

A Copa América será realizada entre os dias 20 de junho e 14 de julho, enquanto os Jogos Olímpicos de Paris inicia em seguida entre 26 de julho e 11 de agosto. Além da vontade de Messi, é necessário convencer o Inter Miami, dos Estados Unidos, a liberar o craque para disputar duas competições.

Messi jogou com Mascherano no Barcelona entre 2010 e 2018, além da Argentina entre 2005 e 2018. Messi esteve ao lado de Mascherano na conquista do ouro olímpico nos Jogos de Pequim em 2008. Outro veterano campeão olímpico em 2008, Di María rejeitou o convite do ex-companheiro e agora treinador.