Ary Borges em ação durante jogo entre Brasil e Argentina - Leandro Lopes/CBF

Ary Borges em ação durante jogo entre Brasil e Argentina Leandro Lopes/CBF

Publicado 05/03/2024 21:50

Estados Unidos - A meio-campista Ary Borges projetou a partida do Brasil contra o México, válida pela semifinal da Copa Ouro Concacaf 2024. Em entrevista à CBF TV, ela mostrou respeito à equipe mexicana e destacou que a seleção tem crescido dentro do cenário do futebol feminino. Ary ainda ressaltou que o jogo será uma boa prova para o time brasileiro crescer e se sentir cada vez mais confiante.

"O México tem feito uma competição muito boa, ganhou dos Estados Unidos com um jogo na casa delas. Sabemos que é uma grande seleção, que vem crescendo dentro do cenário do futebol feminino, e que tem uma liga que tem crescido também. Então, isso consequentemente está alavancando a seleção", disse Ary Borges.

"Talvez seja uma das partidas mais difíceis que a gente já enfrentou dentro do campeonato, assim como com a Colômbia. Vai ser uma boa prova para crescermos, nos sentirmos cada vez mais confiantes. Temos tudo para continuar fazendo o que a gente tem feito de bom dentro do campeonato e com certeza sair com a vitória, que é o mais importante, e com a vaga na final", concluiu.

Brasil e México medirão forças nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Quem avançar enfrentará na decisão o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Canadá. Estas duas seleções medirão forças na madrugada de quinta-feira, a partir de 0h15 (de Brasília), no mesmo local.