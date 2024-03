Roberto Dinamite ao lado de sua estátua, em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco da Gama football team / AFP

Roberto Dinamite ao lado de sua estátua, em São JanuárioDaniel Ramalho / Vasco da Gama football team / AFP

Publicado 05/03/2024 21:07 | Atualizado 05/03/2024 21:09

Rio - A CBF criou o troféu Roberto Dinamite, que será dado ao artilheiro do Brasileirão, já a partir da edição 2024. O diretor de marketing da entidade, Lênin Franco, fez o anúncio durante a reunião do Conselho Técnico da competição, nesta terça-feira, 5. Além disso, o vencedor também receberá uma premiação financeira.

"Fico muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Obrigado por manterem o legado do meu pai. Me sinto muito grato", disse Rodrigo, filho de Roberto, ao site da CBF.

Lenda do futebol e ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morreu no dia 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino . O ex-jogador fazia tratamento contra o câncer no intestino desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão.

"O Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse recorde dando o nome deste craque ao troféu do artilheiro da competição", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols e do Campeonato Carioca, com 284 gols.

O ex-jogador também é o maior artilheiro do Vasco (708 gols), de São Januário (184 gols) e dos clássicos com: Botafogo (25 gols); Flamengo (27 gols); e Fluminense (36 gols).

Ao longo da carreira, ele ainda vestiu as camisas do Barcelona, da Espanha, da Portuguesa-SP e do Campo Grande. Dinamite também soma convocações para a seleção brasileira.