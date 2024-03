Narrador Paulo Andrade deixou a ESPN para assinar com a Globo - Divulgação/Disney

Publicado 05/03/2024 19:06

Rio - A Globo anunciou a chegada de Paulo Andrade, ex-narrador da ESPN, que chega para comandas as transmissões do grupo no sportv e no Premiere a partir de abril. O comunicador tratou a troca de emissora como um sonho realizado em sua carreira profissional.

Paulo Andrade era a principal voz dos canais ESPN e figura marcante em jogos da Premier League (Campeonato Inglês), principalmente envolvendo os principais clubes do país. O narrador, com mais de 25 anos de carreira, também acumula coberturas em Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Liga dos Campeões, Copa Libertadores, entre outros grandes eventos.

"É o início da realização de um sonho chegar à Globo, o maior grupo de comunicação do país. Não há quem faça o que eu faço, seja jornalista, narrador ou apresentador, que não sonhe em trabalhar nesta empresa. A partir de agora estou com toda a energia, alegria e disposição para realizar este sonho", disse o novo narrador do Grupo Globo.

A estreia de Paulo Andrade deve acontecer logo no início do Campeonato Brasileiro. A competição tem sua primeira rodada marcada para o dia 14 de abril.

"O interessante é que ao longo da minha caminhada muita gente me perguntava quando que eu ia para a Globo. E eu desconversava. Mas agora posso dizer: 'Eu vou agora para a Globo'. É motivo de muita emoção e honra poder dizer isso", destacou Paulo Andrade.