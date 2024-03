André Silva, antigo alvo do Vasco, foi anunciado pelo São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 05/03/2024 16:51

Rio - Alvo do Vasco na reta final da janela de transferências, o atacante André Silva, de 26 anos, ex-jogador do Vitória de Guimarães, de Portugal, foi anunciado nesta terça-feira (5) como novo reforço do São Paulo. A negociação custará cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões), e o contrato terá validade de quatro temporadas.

A proposta do Cruz-Maltino foi superior financeiramente, mas o projeto esportivo apresentado pelo clube do Morumbi atraiu o jogador, que aceitou prontamente.

Depois de perder a disputa pela chegada do jogador, o Vasco correu ao mercado e acertou com Clayton Silva, do Casa Pia, também de Portugal.