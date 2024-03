Dortmund's German forward Marco Reus reacts after the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v FC Bayern Munich in Dortmund, western Germany, on November 10, 2018. (Photo by Patrik STOLLARZ / AFP) / RESTRICTIONS: DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO - Patrik STOLLARZ / AFP

Dortmund's German forward Marco Reus reacts after the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v FC Bayern Munich in Dortmund, western Germany, on November 10, 2018. (Photo by Patrik STOLLARZ / AFP) / RESTRICTIONS: DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEOPatrik STOLLARZ / AFP

Publicado 05/03/2024 19:29

Alemanha - Ídolo do Borussia Dortmund, o meia Marco Reus pode deixar o clube alemão no fim da temporada. O fato de tirar espaço de jovens promessas somado aos problemas de relacionamento com o atual treinador, Edin Terzic, são alguns motivos para a possível saída do camisa 11. As informações são da Sky Sport e do jornal Bild, da Alemanha.

Reus vem perdendo espaço gradativamente na equipe. Recentemente, de acordo com a imprensa alemã, o jogador foi o líder de um "golpe" de jogadores que queriam a saída de Terzic, pois estavam insatisfeitos com o trabalho do treinador. Como punição, o meia passou o jogo inteiro contra o Mainz, no mês de dezembro, pelo Campeonato Alemão, no banco.

Por outro lado, mesmo com os problemas, Reus ainda participa dos jogos do Borussia. Desde o retorno da parada de inverno na Bundesliga, o time auringero disputou oito jogos: Reus esteve presente em seis, marcou um gol e deu duas assistências. Apesar disso, a tendência é de que o casamento de mais de uma década entre clube e jogador se encerre ao fim da temporada na Alemanha.

Aos 34 anos, Reus é o atual vice líder do elenco em grandes chances criadas na temporada (10), só atrás de Julian Brandt (16). Para ele, a prioridade é clara: assinar uma última renovação e se aposentar no Borussia Dortmund. No entanto, caso seja da vontade do Borussia de tomar caminhos diferentes, Reus não deseja parar, tendo já clubes da Turquia e da MLS de olho no meia alemão.