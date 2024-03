Erik ten Hag é o treinador do Manchester United - Divulgação/Manchester United

Publicado 05/03/2024 21:41

Inglaterra - Insatisfeitos com método de trabalho, jogadores do Manchester United esperam que Jim Ratcliffe, novo gestor do futebol do clube, demita o técnico Erik ten Hag ainda na atual temporada da Premier League e inicie um novo projeto esportivo.

O principal motivo que provocou a reclamação dos jogadores foi a intensidade dos treinamentos do elenco, que, na visão dos principais líderes, contribuiu para problemas de lesões. As informações são do site britânico "Daily Mail".

No entanto, quando questionado sobre sua permanência no clube e a falta de apoio do novo proprietário, o técnico holandês despistou e focou na sequência com os Red Devils no Campeonato Inglês.

"Estou neste processo, estou apenas focando no processo, então não me importo com o que está acontecendo ao meu redor, tive muitas conversas com Jim Radcliffe. Portanto, sei do que estamos falando e tenho uma forte crença e sinto que eles acreditam em mim. Mas não estou me concentrando nas minhas circunstâncias pessoais. Estou apenas me concentrando na equipe e tenho que encontrar soluções para esta equipe para que eles tenham o melhor desempenho possível", disse ten Hag.

O Manchester United não vive uma boa temporada na Premier League e se distanciou da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Faltando 11 rodadas para o fim, a equipe está 11 pontos atrás do Aston Villa, que abre o G-4, e seis do Tottenham, que fica com a vaga na Liga Europa até o momento ocupando a quinta colocação. O time de Erik ten Hag aparece em sexto.