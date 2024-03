Léo Ortiz se despedindo da comissão técnica do Bragantino, liderada por Pedro Caixinha - Divulgação / Bragantino

Publicado 05/03/2024 17:19

O Bragantino anunciou na tarde desta terça-feira (5) a saída do zagueiro Léo Ortiz, que reforçará o Flamengo. Junto do anúncio, o clube também publicou um vídeo com os melhores momentos do jogador com a camisa do Massa Bruta.

"Obrigado, capita. Muito sucesso na sequência da sua carreira! Para sempre um #MassaBruta", publicou o Bragantino

Léo Ortiz deixa o Bragantino após cinco temporadas, com 198 jogos disputados, 14 gols marcados e sete assistências. Nesse tempo, ele conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019.

Após longa negociação, o Flamengo chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino e pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual), além de bônus de mais 1 milhão de euros. O valor será quitado em quatro parcelas num prazo de dois anos.

Léo Ortiz será o terceiro reforço do Flamengo para a temporada. Além dele, o Rubro-Negro já anunciou as chegadas dos uruguaios Matías Viña e Nicolás de la Cruz. O clube ainda negocia a chegada do volante Maycon, que pertence ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, mas está emprestado ao Corinthians.