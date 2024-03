Nova Iguaçu enfrentará o Internacional no Mané Garrincha, em Brasília - Bruno Maia/Carioca

Nova Iguaçu enfrentará o Internacional no Mané Garrincha, em BrasíliaBruno Maia/Carioca

Publicado 05/03/2024 16:13

Rio - O Nova Iguaçu anunciou, na tarde desta terça (5), o local da partida contra o Internacional, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo acontecerá na próxima quarta (12), às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A decisão, no entanto, não foi bem vista pelos torcedores, que reclamaram do Nova Iguaçu ter tirado o jogo do Rio, onde poderia ter o torcedor ao lado da equipe, para Brasília, onde muito provavelmente terá pouco apoio.

Em nota, o time da Baixada Fluminense revelou que a CBF não autorizou que o confronto fosse realizado no Laranjão, estádio da equipe, devido a falta de estrutura para receber o Internacional. Além disso, o Nova Iguaçu buscou como solução outros estádios no Rio de Janeiro, porém, de acordo com a diretoria da Laranja Mecânica - como é conhecida a equipe do estado do Rio -, foi inviável.

Confira a nota completa:

"O Nova Iguaçu Futebol Clube informa que o jogo contra o Internacional (RS), válido pela segunda fase da Copa do Brasil, será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF não autorizou que o jogo fosse realizado no Laranjão devido a falta de estrutura para receber a equipe visitante. O Nova Iguaçu, por sua vez, buscou como solução outros estádios no Rio de Janeiro, porém, foi inviável."