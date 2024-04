Com gols e títulos, Roberto Dinamite fez a alegria de muitos torcedores do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 13/04/2024 08:00

Nascido em 13 de abril de 1954, o eterno ídolo do Vasco, que um almoço com 100 crianças vascaínas, em 1981, registrado pelo 'Jornal do Vasco', publicação mensal do clube, cuja coleção está disponível Roberto Dinamite completaria 70 anos neste sábado (13)., o eterno ídolo do Vasco, que morreu em 8 de janeiro de 2023 , celebrou muitos aniversários pelo Cruz-Maltino, mas um deles foi o mais diferente:, publicação mensal do clube, cuja coleção está disponível no site com o acervo digital do centro de memórias, lançado recentemente

A celebração do aniversário de Dinamite com os fãs mirins apareceu na edição número 80, de maio daquele ano. O evento teve até promoção para selecionar 50 crianças, realizada pelo programa Bate-Bola, da Rádio Nacional.



Já a publicação contou como foi a chegada de Dinamite com a mulher e os três filhos ao restaurante: "(...) ficou evidente que seria praticamente impossível conter os torcedores mirins que insistiam em se aproximar de Roberto, todos ao mesmo tempo..."



Anúncio de promoção para crianças participarem de almoço de aniversário de Roberto Dinamite, em 1981 Reprodução / Jornal do Vasco

Quase todas crianças vestiam a camisa 10 do Vasco, utilizada pelo ídolo, que deu autógrafo até mesmo em guardanapos. O jogador ficou emocionado com a reação das crianças, considerada pelo jornal "bastante espontânea, que nada tem a ver com alguma coisa armada para se fazer promoção".



"No final, Roberto cortou o bolo que trazia o desenho de uma camisa do Vasco com o número 10 e distribuiu as fatias às crianças (....) Roberto fez questão, ainda, de entregar uma lembrança a cada uma das cem crianças, deixando patente o grande carinho que costuma dedicar a elas".





A reestreia de Dinamite no Vasco Reestreia de Dinamite no Vasco teve espaço especial no Jornal do Vasco em 1980 Reprodução / Jornal do Vasco

As edições do Jornal do Vasco constantemente dedicavam espaço ao seu maior ídolo e artilheiro. Ainda mais em grandes momentos, como no retorno de Roberto Dinamite ao Vasco em 1980, após passagem apagada pelo Barcelona.

O primeiro jogo no Maracanã teve até uma chamada com uma foto da atriz Sônia Braga sobre a reação dela com o retorno do jogador: "Casaca, casaca, casaca. Foi assim que Sônia Braga reagiu ao tomar conhecimento que Roberto Dinamite era outra vez do Vasco da Gama".

Capa da edição de abril de 1980 do Jornal do Vasco tem a atriz Sônia Braga celebrando retorno de Dinamite Reprodução / Jornal do Vasco

A chamada da capa ainda avisou o dia da reestreia, em 4 de maio contra o Corinthians, pelo Brasileiro (o jogador marcaria os cinco gols da vitória por 5 a 2). E lembrou aos torcedores para guardarem o ingresso da partida até o fim, porque haveria sorteio da camisa de Dinamite.

A matéria ainda recordou como foi a recepção da torcida do Vasco ao jogador na chegada ao Rio, no aeroporto internacional, com o salão de embarque e desembarque invadido. "O nosso Dinamite" foi carregado nos ombros.



"O que importava é que ele estava de volta. Foi assim: Desde as cinco horas, muitos carros começaram a estacionar. E a chegada estava marcada para as 6h40", diz o texto sobre os torcedores, e continuou:



"Da expectativa, os vascaínos passaram para a animação (...) A tristeza de sua ida já estava esquecida. A saudade de seus gols já era passado, porque cada um trazia a certeza de que, agora, tudo ia voltar ao normal".



Dinamite nem teve tempo de cumprimentar os familiares, diante de tamanha recepção: "No momento, ele era só da torcida que o amava, idolatrava e tinha necessidade de mostrar isso".



Campanha para o atacante ir para a Copa de 1982



Em outra passagem da carreira de Roberto Dinamite, a publicação mensal do clube mostrou a busca dele para retornar à seleção brasileira. Fora da convocação de Telê Santana por três anos, o atacante recuperava o bom futebol, mas ainda aguardava por uma chance enquanto o tempo estava acabando para ir à Copa do Mundo de 1982, na Espanha.



Na edição de outubro de 1981, o jornal apoiou abertamente a campanha dos vascaínos contra a opção de Telê deixar o jogador fora das convocações.

Roberto Dinamite defendeu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo Reprodução/Instagram @rdinamite10

"É seleção, é seleção. O coro da torcida do Vasco - entusiasmada com os três gols de Roberto não foi ouvido, dia 27 no Maracanã por Telê Santana, que viajou para a Austrália horas antes para acompanhar o Mundial de Juniores".



O texto ainda disse que a "frustração do Vasco pela ausência de Roberto nas convocações de Telê já começa a se transformar em irritação".



"Jamais critiquei quem quer que seja por não ter sido chamado para a Seleção (...) Acho que Telê quer ter muitas opções para o comando do ataque e, por isso, vem observando diversos jogadores. Da minha parte só resta aguardar os acontecimentos", disse o atacante à época.



Até mesmo um "levantamento extra-oficial surgido no Vasco" apontou que o ídolo já contabilizava 459 gols marcados "desde que ingressou no clube como amador, em 1970". E perguntou:



"O que mais é preciso para merecer o nome na Seleção? Disciplina? Aplicação nos treinos? Responsabilidade profissional? Disciplinado, aplicado e responsável Roberto sempre foi."



Exaltação pela volta à Seleção



No mês seguinte, o clima já era de euforia, com o retorno triunfal do jogador à seleção brasileira. Após o gol marcado na vitória por 3 a 0 em amistoso contra a Bulgária, a capa cravou: "Dinamite agora é o dono da camisa 9".



Capa da edição de novembro de 1981 do Jornal do Vasco exalta retorno de Roberto Dinamite à Seleção Reprodução / Jornal do Vasco

O material fez um resumo de como foram os três anos de Dinamite, passando pela dificuldade no Barcelona, a volta ao Vasco, o período fora das convocações e uma operação de apêndice, até a situação melhorar no no segundo turno do Carioca de 1981.



E ainda contou os bastidores do ídolo no dia da volta à Seleção. O relato diz que ele estava nervoso na concentração do Vasco, em um hotel em Niterói, antes do confronto contra o Madureira.



"Era evidente o ar de preocupação e de apreensão que o atacante do Vasco trazia no rosto. Não era para menos, o amistoso contra a Bulgária seria o último do ano de 81 e serviria praticamente para definir os 22 nomes que comporão a delegação brasileira rumo à Espanha, no próximo ano".



E finaliza com a reação ao ter o nome anunciado: "O sorriso largo e infantil deixa escapar a alegria pela realização de um sonho que ele nunca deu como impossível".