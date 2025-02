Vegetti fez o gol do Vasco na vitória sobre o Botafogo - Matheus Lima/Vasco Da Gama

Publicado 23/02/2025 20:35

Rio - A última rodada da Taça Guanabara reservou um grande clássico na luta pelas últimas vagas na semifinal do Campeonato Carioca . Na noite deste domingo (23), em São Januário, o Vasco venceu o Botafogo pelo placar de 1 a 0, garantiu seu lugar com a última posição do G-4 e, de quebra, eliminou o Glorioso da competição - até mesmo da disputa pela Taça Rio. O único gol da partida saiu ainda na primeira etapa com Vegetti, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, as semifinais estão definidas: O Vasco, que contou com tropeço do Madureira na derrota para o Nova Iguaçu, irá enfrentar o Flamengo, dono da melhor campanha; o Fluminense, que venceu o Bangu no Maracanã pelo placar de 3 a 2 , também avançou e jogará com o Volta Redonda. O Botafogo ficou em nono.

Pouco brilho

O clássico em São Januário foi marcado por muito nervosismo tendo em vista as situações dos rivais na tabela. As primeiras cartadas foram dadas pelo Botafogo, em momento mais difícil e precisando dar uma resposta ao torcedor. Cauteloso, o Gigante da Colina, apoiado pelas arquibancadas lotadas, golpeou primeiro se aproveitando de um erro.



Um lance despretensioso pela direita fez com que o Vasco inaugurasse o marcador. Paulo Henrique cruzou e Cuiabano, sozinho, tentou recolher o braço esquerdo dentro da área mas a bola acabou sendo cortada. Pênalti assinalado e cobrança segura de Vegetti no canto direito aos 17 minutos.



De bom na primeira etapa apenas o gol do centroavante argentino. Vasco e Botafogo apresentaram um futebol muito pobre em campo, em duelo repleto de erros técnicos e muita disputa física principalmente na faixa central. O Cruz-Maltino chegou mais ao ataque, mas ainda assim longe de assustar a meta defendida por John.

Mesmo ritmo

A volta para a segunda etapa seguiu o roteiro inicial: dois times abusando dos erros, mas com o Vasco tendo mais intensidade para chegar à frente. Com as linhas compactas e um time mais organizado, o Cruz-Maltino apertou a marcação no meio e passou a jogar em transição para aproveitar os espaços.



Com algumas substituições dando novo gás na reta final, o Botafogo cresceu na marca dos 30 minutos e criou a principal chance com Savarino, que chutou por cima sem marcação. O jogo ganhou em emoção nos instantes finais.



O Botafogo pressionou em busca do empate e quase chegou lá em jogadas pelos lados. Tentativas frustradas em uma partida muito abaixo tecnicamente. O Vasco, por sua vez, perdeu ótima chance de ampliar em contra-ataque de três contra um, mas parou também nos próprios erros. No fim, tudo certo para o Cruz-Maltino, que segurou o resultado e avançou para fazer o clássico de semifinal com o Flamengo.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 0 BOTAFOGO



Local: São Januário

Data e hora: 23/2 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Carlos Henrique Correa



Gols: Vegetti 17'/1ºT (VAS)



Cartões amarelos: Coutinho, João Victor e Paulinho (VAS); Cuiabano e Newton (BOT)



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Zuccarello (Paulinho) e Coutinho (Payet); Rayan (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.



BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Newton, Jair e Cuiabano; Gregore (Jeffinho), Marlon Freitas e Savarino; Rwan Cruz (Yarlen), Matheus Martins (Kayke) e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa (interino).