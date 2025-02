Troféu do Campeonato Carioca tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda que seguem na disputa - Úrsula Nery / FERJ

Troféu do Campeonato Carioca tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda que seguem na disputa Úrsula Nery / FERJ

Publicado 23/02/2025 22:32 | Atualizado 23/02/2025 22:47

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca . O clássico entre Flamengo Vasco será, enquanto Fluminense x Volta Redonda jogam