Vasco e Botafogo fazem o clássico pressionados por suas torcidas - Divulgação

Publicado 23/02/2025 08:00

poderá garantir para um deles a vaga na semifinal do Campeonato Carioca ou até mesmo a eliminação de ambos.

Os motivos são diferentes, mas tanto Vasco quanto Botafogo são motivos de decepção e bronca de suas torcidas. Os dois rivais têm início de temporada difícil e já vivem uma certa pressão diante do desempenho em campo. É neste contexto que os dois disputaram o clássico de domingo (23), às 18h30 em São Januário, que

Chance de resposta do Vasco em clássicos



Em casa, o Cruz-Maltino tem mais do que apenas se garantir no G-4 da Taça Guanabara. Apresentar uma atuação consistente também é necessário após dois clássicos em que foi amplamente dominado por Flamengo e Fluminense.



A vaga conquistada na segunda fase da Copa do Brasil aliviou o clima, mas os vascaínos estão cientes de que não é o suficiente, diante da fragilidade do União Rondonópolis. Mostrar que é possível competir contra adversários de nível de Séria A é necessário, assim como seguir na luta por um título que não vem desde 2016.



Para isso, é preciso vencer o clássico e fazer saldo de gols para não depender dos resultados de Fluminense e Madureira. Já uma eliminação precoce significará mais pressão para um elenco ainda em construção e que precisa de reforços.

Carioca não é a prioridade do Botafogo



Do outro lado, a situação do Botafogo é mais complexa. O Campeonato Carioca, em si, não é a prioridade da diretoria da SAF, que já deixou isso bem claro. Ainda mais com o jogo de volta da Recopa na quinta-feira (27).

Por isso, a chance de o interino Cláudio Caçapa mandar o time reserva a campo é grande. Ainda mais porque uma vitória no clássico não garante a classificação, já que o Glorioso ainda teria de torcer por tropeço de Fluminense ou Madureira.



Ao mesmo tempo, a eliminação no Carioca será mais uma chance de título jogada no lixo neste início de 2025, o que tem incomodado os torcedores depois da perda da Supercopa Rei e da derrota por 2 a 0 para o Racing, na ida da Recopa.

Diante da demora de John Textor de definir um técnico, o time chega ao fim do segundo mês do ano em uma espécie de desmanche do ciclo vitorioso de 2024, com jogadores incomodados e uma pressão desnecessária para a sequência da temporada. A vaga na semifinal pelo menos ajudaria a minimizar o clima pesado.