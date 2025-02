Fluminense x Bangu, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense fez um grande esforço para se enrolar contra o já rebaixado Bangu, mas garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca , em terceiro lugar. A difícil vitória por 3 a 2 no Maracanã, neste domingo (23), teve dois gols contra num primeiro tempo tenebroso, além de Serna entrando para resolver no segundo, com assistência para Canobbio e um gol, e Freytes complicando.

O placar fez o Tricolor empatar no saldo e no número de gols marcados com o Vasco, ultrapassando o rival no confronto direto (venceu por 2 a 1). Com isso e a derrota do Madureira por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, foge do clássico com o Flamengo e enfrentará o Volta Redonda, segundo colocado e com a vantagem de dois placares iguais, na semifinal.



Péssimo primeiro tempo Fluminense

A postura do Fluminense no primeiro tempo foi inexplicável. Mesmo com a necessidade de golear o já rebaixado Bangu para não depender de outros resultados, o que se viu foi um time sem vontade de vencer. Foram trocas de passes lentas contra um time fechado, jogadores tecnicamente mal e sem atitude.

O time de mano Menezes conseguiu a proeza de não criar nem uma chance sequer de perigo em 45 minutos. Só abriu o placar graças a um gol contra bizarro, aos 14: Fuentes cruzou, Cano chuta na zaga, a bola subiu, o defensor do Bangu cabeceou para trás e Juan Sánchez se enrolou com o companheiro e jogou pra dentro.



Com Cano chutando errado todas as três bolas que recebeu em condição, a única defesa do goleiro adversário foi num chute fraco de Arias, após boa jogada de Riquelme. O desempenho vergonhoso foi punido com um gol contra de Freytes, ao tentar cortar uma das raras bolas do Bangu na área, aos 43.



Serna entra e muda jogo

As muitas e merecidas vaias no intervalo deram o tom do que era a atuação. Naquela altura, o Fluminense de Mano Menezes estava em sétimo lugar com o 1 a 1 e eliminado. Com quase ninguém se salvando, foram duas substituições: saíram Hércules e Riquelme e entraram Lima e Serna.

E foi colombiano quem mudou o jogo. Primeiro ele deu o passe para Canobbio fazer 2 a 1, aos oito do segundo tempo. Foi a primeira jogada em velocidade do Tricolor no jogo, com troca de passes rápidos, num momento em que o Bangu era melhor.

Serna voltou a ser decisivo ao marcar o terceiro gol, aos 12, aproveitando bobeira da zaga do Bangu ao afasta mal a bola no escanteio. A classificação estava encaminhada, mas Freytes, de novo, jogou contra. Desta vez, fez um pênalti infantil que João Veras converteu e diminuiu, aos 18.

O Fluminense voltou a ser incapaz de criar jogadas de perigo, e cometeu falhas defensivas, deixando o jogo ficou cada vez mais perigoso. Mano apostou na estreia de Everaldo e na entrada de Keno, mas as mudanças não melhoram e mais vaias ao time no fim.

Fluminense 3x2 Bangu

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)



Gols: Juan Sánchez (contra), aos 14 min/1ºT (1x0), Freytes (contra), aos 43 min/1ºT (1x1); Canobbio, aos 8 min/2ºT (2x1), Serna, aos 12 min/2ºT (3x1), João Veras, aos 18min/2ºT (3x2)

Cartões amarelos: Keno (Flu); Vitor Mendes, Ítalo (BAN).

Cartões vermelhos:



Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima) e Jhon Arias; Riquelme (Serna), Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.



Bangu: Victor Brasil, Vitinho, Ramon, Kevem e Ítalo; Moretti (Macário), Juan Sanches (Lucas Nathan), João Felipe e Diogo Correia (Léo Guerra); Hygor (Ruan Carlos) e Vitor Mendes (João Veras). Técnico: Júnior Lopes.