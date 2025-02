Canobbio marcou o segundo gol com a camisa do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio marcou o segundo gol com a camisa do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/02/2025 20:58

autor do segundo gol, optou por celebrar a vaga na semifinal do O Fluminense saiu de campo muito vaiado pela péssima atuação na vitória por 3 a 2 sobre o lanterna Bangu , mas Canobbio minimizou o que aconteceu no Maracanã. O atacante,, optou por celebrar a vaga na semifinal do Campeonato Carioca

"Primordial era classificar. Era o primeiro objetivo do ano. Torcida queria mais, sempre vai querer. Tem muita coisa para melhorar. Tivemos a semana longa (de treinos), aproveitamos para atacar algumas coisas. Agora vamos pensar na Copa do Brasil, para depois focar na semifinal do Carioca", disse na saída de campo à Tv Globo.



Na quarta-feira (26), o Fluminense enfrenta o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil. Em jogo único, precisa vencer para avançar e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.



Já no próximo fim de semana, o Tricolor terá o Volta Redonda, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. A federação ainda confirmará a data e o horário.