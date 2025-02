Everaldo iniciou os treinamentos com o elenco do Fluminense nesta semana - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/02/2025 17:37

Rio - Reforço do Fluminense , Everaldo admitiu estar ansioso para jogar ao lado de Germán Cano. O novo centroavante tricolor reforçou o desejo de aprender com o argentino.

"Ele é um ídolo aqui do Fluminense. É um cara que eu vou ter o prazer de trabalhar, assim como todos os outros. Estou aqui pra ajudar e aprender com ele. Um cara experiente, que trouxe títulos importantes ao clube", disse Everaldo à 'FluTV".

O jogador também revelou que jogar no Maracanã foi um dos "fatores" que o fizeram aceitar a proposta do clube carioca.

"Foram vários fatores que me fizeram tomar a decisão de vir jogar no Fluminense. Atuar no Maracanã foi uma delas. É um sonho para qualquer jovem. Já tive a oportunidade de fazer gol no Maracanã, mas estar reealizando esse sonho, vestindo essa camisa, é muito gratificante. Não vejo a hora de poder estar dentro de campo", comentou.

Com a contratação, o Fluminense reforça uma posição que estava carente. Após a saída de Kauã Elias, o técnico Mano Menezes só contava com Germán Cano e Lelê na função de centroavante. O último, inclusive, e stá próximo de acertar sua saída do Tricolor

Revelado pelo Grêmio, Everaldo foi emprestado para outros clubes menores do Brasil antes de seguir para o exterior, onde atuou na Arábia Saudita, no México e no Japão. Em 2023, chegou ao Bahia, onde já coleciona 34 gols em 124 jogos oficiais.