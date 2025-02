Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Mário Bittencourt é o presidente do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/02/2025 14:00

Rio - O Fluminense conseguiu avançar em seu projeto para implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na última quinta-feira (20), membros da diretoria tricolor se reuniram com representantes do banco BTG Pactual, contratado para buscar possíveis investidores e auxiliar nas questões financeiras.

De acordo com o "ge", houve uma sinalização do BTG ao Fluminense de que investidores farão uma proposta em breve. No entanto, a aprovação da SAF, caso a oferta se confirme, ainda precisará ser aprovada nos conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal, e votada por todos os sócios do clube.

Inicialmente, a ideia do Fluminense é negociar mais de 50% das ações da futura empresa com os investidores. O projeto é conduzido pelo presidente Mário Bittencourt e pelo vice-presidente geral Mattheus Montenegro.

"Estamos avançando, como sempre, de maneira segura e de modo que possa trazer ao Fluminense um modelo de investimento sólido e estruturado. Em breve devemos receber uma proposta, que será avaliada dentro das melhores condições para o clube. O processo tem sido muito bem conduzido pelo nosso vice-presidente Mattheus Montenegro, que lidera esse processo da SAF na diretoria", afirmou Mário ao "ge".

Apesar do avanço, o processo para o Fluminense se transformar em SAF ainda está longe do fim. Caso a proposta realmente chegue, será avaliada internamente e depois debatida entre os conselhos antes da votação entre os sócios.