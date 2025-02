Joaquín Lavega em atividade do Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 20/02/2025 18:48

Rio - Anunciado pelo Fluminense no fim do ano passado, o atacante Joaquín Lavega, de 20 anos, teve seu primeiro contato com o elenco tricolor, nesta quinta-feira. O uruguaio participou de uma atividade física na academia do CT Tricolor e teve suas primeiras imagens em um treino do clube carioca divulgadas.

Lavega disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Celeste e foi um dos destaques da seleção do seu país. O atacante já teve, inclusive, oportunidades na equipe principal do Uruguai. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira.

O Fluminense acertou a contratação de Joaquín Laveja junto ao River Plate, do Uruguai. Ele foi um dos quatro jogadores de ataque que o Tricolor trouxe nesta janela. O setor foi o mais reforçado pelo clube das Laranjeiras para 2025. Além do jovem, a equipe carioca anunciou Agustin Canobbio, Paulo Baya e Everaldo.

Revelado pelo River Plate (URU), o atacante que atua pelas pontas já disputou 94 partidas como profissional e marcou 15 gols. Em 2024, foram 12 em 37 jogos. Lavega assinou contrato de cinco anos com o Fluminense.