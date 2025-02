Everaldo assinou com o Fluminense - Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/02/2025 15:00

Rio - O atacante Everaldo está livre para fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira (20) e ele pode ficar à disposição de Mano Menezes na partida contra o Bangu, no próximo domingo (23), no Maracanã.

Everaldo foi anunciado como reforço do Fluminense na última quarta-feira (19). O novo camisa 9 assinou contrato até o fim de 2026 e chega para ser reserva imediato de Germán Cano, ídolo tricolor.

O atacante se destacou com a camisa do Bahia nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço neste ano com o bom momento de Lucho Rodríguez e a chegada de William José. Com a contratação, o Flu reforça uma posição que estava carente desde a saída de Kauã Elias para o futebol ucraniano.



Revelado pelo Grêmio, Everaldo foi emprestado para outros clubes menores do Brasil antes de seguir para o exterior, onde atuou na Arábia Saudita, no México e no Japão. Em 2023, chegou ao Bahia, onde já coleciona 34 gols em 124 jogos oficiais.