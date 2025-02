Otávio chegou ao Fluminense para reforçar o elenco - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 20/02/2025 11:50 | Atualizado 20/02/2025 13:00

Rio - Antes de Otávio deixar o Atlético-MG, Cuca afirmou que a possibilidade de um contrato longo havia seduzido o volante a acertar com o Fluminense. Reforço para a temporada de 2025, o jogador, de 30 anos, não deseja passar como uma brisa pelo clube das Laranjeiras. Ele assinou contrato até o fim de 2027.

“O atleta tem que criar raízes e não apenas passar por onde ele está jogando, tem que deixar seu nome na história do clube. Isso vem com muito trabalho, conquistas e dedicação, que é muito importante. Eu sempre fui um atleta muito comprometido com os clubes onde joguei, conquistando o carinho dos profissionais e dos torcedores. Então, sempre que disse que queria deixar um legado e construir uma história. Espero conseguir isso no Fluminense, esse é o meu maior objetivo", disse em entrevista ao site oficial.

O Fluminense será o quarto clube da carreira de Otávio. Revelado pelo Athletico-PR, ele defendeu o Bordeaux, da França, e depois atuou pelo Atlético-MG, de 2022 até o começo deste ano.

"Estou feliz, motivado e grato a Deus pela oportunidade de representar a camisa de um clube tão pesado no futebol brasileiro e mundial. Estou pronto para fazer o meu melhor, o máximo para ajudar o Fluminense a conquistar os seus objetivos”, afirmou.