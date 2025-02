Estádio Mangueirão, em Belém do Pará - Vitor Silva/CBF

Rio - Adversário do Fluminense na primeira fase da Copa do Brasil, o Águia de Marabá não recebeu bem a decisão da CBF em marcar a partida para o Mangueirão, em Belém. Com isso, o departamento jurídico do clube paraense acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através de uma Medida Inominada, para tentar alterar o local do jogo.

O Águia de Marabá não pode jogar no Estádio Zinho Oliveira, que fica na cidade de Marabá, que possui uma capacidade inferior a mínima de 4 mil torcedores, exigida pela CBF para a 1ª fase da Copa do Brasil. Apesar disso, o clube trabalhava junto a Prefeitura de Parauapebas para mandar a partida no Estádio Rosenão, que tem capacidade de até 10 mil.

Apesar disso, a CBF decidiu marcar a partida para o Estádio do Mangueirão, em Belém , na próxima quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília). Para conseguir a classificação, o Fluminense precisará vencer o duelo. Em caso de empate, de acordo com o novo regulamento do torneio, a vaga será definida nos pênaltis.

Confira a nota oficial do Águia de Marabá:

"Foi com surpresa que o Águia de Marabá Futebol Clube, e sua Diretoria, receberam, na noite do dia 18 de fevereiro a informação de que a partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil 2025, contra o Fluminense - RJ, foi transferida para o estádio do Mangueirão, na cidade de Belém - PA. O diligente trabalho da Prefeitura de Parauapebas, e do Águia de Marabá, sob a supervisão e assessoramento da Federação Paraense de Futebol deixou o estádio Roseno de Araújo, o Rosenão, em totais condições de receber uma partida desta magnitude e importância, tendo se adequado a todas as exigências dos regulamentos aplicáveis. Entretanto, mesmo com os Laudos, fotos e vídeos atestando as perfeitas condições do estádio, optou, a CBF, por alterar o local de jogo. O Departamento Jurídico do clube já acionou, na tarde de hoje, o STJD, através de uma Medida Inominada, com o intuito de garantir o direito do Águia de Marabá, seus torcedores, e de toda a região dos Carajás para receber este grande evento esportivo."