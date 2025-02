Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon/FFC

Publicado 20/02/2025 17:59

vale a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca para o Tricolor, como informou primeiramente o "ge". Rio - Thiago Silva deve desfalcar o Fluminense na partida decisiva contra o Bangu, no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Ainda com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, o zagueiro dificilmente estará em campo no duelo que, como informou primeiramente o "ge".

O Fluminense decidiu adotar cautela em relação a Thiago. A ideia é só escalar o jogador quando ele estiver 100% recuperado para evitar o que aconteceu no ano passado, quando ele desfalcou a equipe por um mês por dores no pé esquerdo.

precisou ser substituído no intervalo do clássico com o Flamengo, no dia 8 de fevereiro, no Maracanã. Na ocasião, ele deu lugar ao argentino Freytes e foi mancando para o banco de reservas, onde iniciou tratamento com gelo. Thiago Silva, no dia 8 de fevereiro, no Maracanã. Na ocasião, ele deu lugar ao argentino Freytes e foi mancando para o banco de reservas, onde iniciou tratamento com gelo.

O Fluminense enfrenta o já rebaixado Bangu precisando de uma vitória para seguir com chances de classificação às semifinais do Carioca. Além disso, precisa torcer por tropeços de Vasco ou Madureira. Há também a possibilidade de avançar para a fase final mesmo em caso de vitória do Cruz-Maltino, tirando a diferença no saldo de gols.