Otávio em entrevista coletiva - Marcelo Gonçalves/FFC)

Publicado 20/02/2025 16:01 | Atualizado 20/02/2025 16:38

Rio - Reforço do Fluminense anunciado na última quarta-feira, o volante Otávio, de 30 anos, concedeu sua primeira entrevista coletiva no clube carioca. Ao abordar o acerto com o Tricolor, o jogador citou a experiência de atuar pela primeira vez na Cidade Maravilhosa e no Maracanã.

"Tenho amigos em comum, pessoas no Rio de Janeiro, e foram pessoas que falaram muito bem na cidade, que você com segurança. Aqui no Fluminense, eu vim pronto e preparado para ajudar o clube. Joguei muitas vezes no Maracanã como visitante e agora terei a oportunidade como mandante. Uma alegria. Então, estou à disposição do Mano, dos meus companheiros para poder ajudar o clube nesse primeiro objetivo que é a classificação", afirmou.

Otávio assinou com o Fluminense um contrato até o fim de 2027. O volante citou alguns motivos pela sua escolha pelo Tricolor. O clube carioca é o quatro da sua carreira, antes ele passou por Athletico-PR, Bordeaux e Atlético-MG.

"Não é todo dia que você recebe um convite de um grande clube como o Fluminense para poder defender. Eu estava adaptado ao Atlético-MG, mas quando Deus abre as portas de um grande clube a gente não pode ignorar. Então um grande projeto, de um grande clube do futebol brasileiro e mundial. Então, desejo marcar minha época por esse clube. Sou um atleta que sempre marcou mais de 100 jogos nos clubes que eu estive, então eu não vim para atuar seis meses ou um ano mas para marcar época e conquistar títulos", disse.

Por fim, Otávio destacou a recepção no Fluminense. Ele citou a mentalidade vencedora dos jogadores do elenco e também o tratamento cordial que o presidente Mário Bittencourt promoveu.

"Tive uma excelente recepção tanto do elenco, da comissão técnica, o presidente recebeu minha família de uma forma como eu nunca havia visto. Eu encontrei também jogadores que estão confiantes e com desejo de conquistar títulos. Então esse primeiro momento foi maravilhoso", contou.