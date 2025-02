Lelê em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 21/02/2025 13:41 | Atualizado 21/02/2025 14:53

Rio - O atacante Lelê, de 27 anos, está perto de deixar o Fluminense. O Tricolor está negociando com o Ceará a transferência do jogador e um acordo entre as partes está bem próximo. As informações foram dadas pelo jornalista Gabriel Amaral.

O modelo do negócio ainda está sendo definido pelas partes. Com a chegada de Everaldo, Lelê voltou a ser apenas a terceira opção do Fluminense para a posição de centroavante. No Ceará, o jogador pode ter mais espaço.

Em 2024, o Tricolor desembolsou R$ 4 milhões por 70% dos direitos de Lelê junto ao Itaboraí Profute. Ele assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2028. Destaque do Campeonato Carioca de 2023, Lelê chegou ao Fluminense depois do fim da competição. Ele teve uma estreia avassaladora com gol e assistência na vitória sobre o América-MG por 3 a 0, no Brasileiro, porém, depois oscilou.

No Fluminense, o seu melhor momento foi no começo do Estadual de 2024, quando fez seis gols. Porém, ele sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito na partida entre o Tricolor e o Colo-Colo, no dia 9 de abril do ano passado. No total, ele entrou em campo em 53 jogos, anotou oito gols e deu cinco assistências. O atacante conquistou uma Libertadores e uma Recopa pelo clube carioca.