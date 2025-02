Jhon Arias em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Jhon Arias em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/02/2025 16:57

Rio - Na vitória sobre o Nova Iguaçu, Jhon Arias, de 27 anos, completou 200 jogos pelo Fluminense. Em entrevista ao site oficial do clube carioca, o colombiano, que renovou recentemente o seu contrato com o clube carioca, afirmou que a escolha pelo Tricolor foi a melhor da sua vida.

"Passa um filme na cabeça. Eu tenho muitas lembranças de quando cheguei aqui. Diria àquele menino que deu tudo certo, foi uma excelente escolha, um passo importantíssimo na minha carreira, eu acho que esse garoto que está no vídeo chegou no melhor clube que poderia nesse momento da vida. Foi a melhor coisa que fiz na vida", disse.

Em 200 jogos, Jhon Arias anotou 42 gols pelo Fluminense. Ele marcou na semifinal do Mundial de Clubes, fez dois na final da Recopa Sul-Americana contra a LDU. Apesar disso, para ele, por valor sentimental, a sua primeira bola na rede pelo clube das Laranjeiras foi o momento mais especial.

"Nem sabia como comemorar ou reagir à emoção que senti. Foi no meu primeiro jogo no Maracanã. Cheguei com muita expectativa, fiz um gol e foi muito especial. Fiz muitos gols bonitos e assistências, mas esse, por ser o primeiro, pelo palco, pela chegada e pelo que estava acontecendo na minha vida, foi muito marcante e tem um significado muito especial. Foi o último gol que a minha avó viu. No dia seguinte, ela faleceu, então, nunca vou esquecer disso", contou.