Otávio ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 21/02/2025 17:26 | Atualizado 21/02/2025 17:28

Rio - Reforço do Fluminense , Otávio foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (21) e está liberado para estrear. O volante foi contratado ao Atlético-MG e assinou vínculo válido até dezembro de 2027.

Antes de se transferir para o clube mineiro, em 2022, ele passou pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França. Agora, chega ao Rio de Janeiro para reforçar o Tricolor.

O próximo e possível primeiro compromisso do Flu com Otávio à disposição será contra o Bangu, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O time comandado por Mano Menezes precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga nas semifinais.

Além do volante, o Tricolor já anunciou oito jogadores: o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules, e os atacantes Canobbio, Everaldo, Joaquín Lavega e Paulo Baya.