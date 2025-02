Elenco do Fluminense de 2025 tenta não ser o primeiro fora de semifinal do Campeonato Carioca - Marina Garcia / Fluminense

Elenco do Fluminense de 2025 tenta não ser o primeiro fora de semifinal do Campeonato CariocaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 22/02/2025 08:20

pior campanha desde 2017, mas pelo menos dependendo de si para se classificar para a semifinal do

Fluminense chega à última rodada da Taça Guanabara com a sua, mas pelo menos dependendo de si para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca . Para isso, precisará vencer o já rebaixado Bangu no domingo (23), às 18h30 no Maracanã, e ainda fazer mais saldo ou mais gols do que o Vasco, caso o rival vença o clássico com o Botafogo.

A classificação, entretanto, pode vir com um triunfo simples desde que o Cruz-Maltino, em quarto lugar, ou o Madureira, em terceiro e que pega o Nova Iguaçu, tropecem.



Caso contrário, o time de Mano Menezes amargará uma eliminação inédita desde que o Campeonato Carioca passou a classificar quatro clubes para disputarem uma semifinal, em 2014.



Desde então, houve regulamentos diferentes, mas quase sempre tiveram uma semifinal de estadual, à exceção de 2020. E o Fluminense esteve nesta fase em todas essas 10 edições.



Pior campanha recente do Fluminense



Ao se pegar o recorte de 2017 para cá (porque de 2014 a 2016 foram 16 clubes e 15 partidas), o Fluminense sempre se classificou por ter uma das melhores campanhas. Em 11 jogos, nunca havia feito menos de 21 pontos.



Ou seja, o desempenho atual é o pior. Afinal, mesmo que vença o Bangu, só alcançará no máximo 17 pontos.

Deve-se levar em consideração que as três primeiras rodadas, com dois empates e uma derrota, foram disputadas com jovens sub-23, e alguns reservas. Mas para o histórico da competição, leva-se os números frios em conta.



A pontuação tricolor nos últimos Campeonatos Cariocas



Quando foi campeão estadual

2023 - 25 pontos e 1º na Taça Guanabara

2022 - 28 pontos e 1º na Taça Guanabara



Quando foi vice

2021 - 22 pontos e 2º na Taça Guanabara



Quando não houve semifinal

2020* - 25 pontos e 2º na classificação geral



Quando caiu na semifinal

2024 - 21 pontos e 4º na Taça Guanabara

2019* - 21 pontos e 4º na classificação geral

2018* - 22 pontos e 4º na classificação geral

2017* - 26 pontos e 2º na classificação geral



* Regulamentos eram diferentes do atual, com dois grupos e dois turnos