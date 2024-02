Marcelo Adnet - Beatriz Damy / AgNews

Publicado 10/02/2024 13:03 | Atualizado 10/02/2024 14:01

Durante o primeiro dia de desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, o humorista Marcelo Adnet teria se envolvido em um escândalo. O famoso foi flagrado traindo sua esposa, Patrícia Cardoso. A suposta infidelidade ocorreu em plena luz do dia e chamou a atenção dos presentes.



Em um vídeo divulgado pelo portal LeoDias, Adnet foi visto aos beijos com uma mulher na saída do camarote Mar, onde estava acompanhado de amigos. Testemunhas relataram que o humorista chegou a pedir o celular da mulher antes dos beijos e, posteriormente, chamou um táxi para deixar o evento com ela e uma amiga.



Vale lembrar que este não é o primeiro episódio de infidelidade por parte de Marcelo Adnet. Em 2020, durante uma entrevista, o humorista admitiu ter tido um relacionamento extraconjugal com uma atriz durante uma crise em seu casamento com Patrícia. O casal, que está junto desde 2017, tem uma filha de 3 anos, Alice.



Além disso, em 2014, veio a público que Marcelo Adnet já traiu a humorista Dani Calabresa. O famoso foi flagrado aos beijos com uma mulher no Leblon, região do Rio de Janeiro. Os comediantes foram casados por sete anos e ele já admitiu o ocorrido.