Maiara, da dupla com MaraisaReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 08:49 | Atualizado 14/02/2024 08:55

Rio - Maiara, de 36 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para mostrar um macacão que pegou emprestado com a amiga, a cantora Ivete Sangalo, de 51, para aproveitar o Carnaval. A artista, que faz dupla com Maraisa, exibiu detalhes da peça através dos stories do Instagram e fez questão de publicar um agradecimento à baiana.

"Com o look da dona do Carnaval, Ivete Sangalo", iniciou Maiara ao filmar a peça de perto, em frente a um espelho.

Na sequência, a ruiva não deixou de enaltecer à amiga, que optou por emprestar um macacão brilhoso e outros adereços para que ela pudesse aproveitar o último dia da folia. "Quero agradecer a maior de todas que me emprestou os looks para eu fazer esse Carnaval! Não é à toa que é rainha", disse a sertaneja.

"Coloco a roupa dela e sinto o poder! É inexplicável a sensação! Obrigada por ser tão maravilhosa, amorosa e generosa comigo… Te amo!", declarou a artista, por fim.