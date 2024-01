Virginia Fonseca será mãe pela terceira vez - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 19:20 | Atualizado 17/01/2024 19:54

Virgínia Fonseca e Zé Felipe usaram o Instagram na noite desta quarta-feira (17) para anunciar que serão pais pela terceira vez. O casal já tem duas filhas: Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Em postagem feita nas redes sociais, o cantor e a empresária surgiram ao lado das herdeiras para comemorar a novidade. De acordo com os dois, a gestação foi uma grande surpresa. “Agora somos 5!", escreveram na legenda da publicação.

"Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra! Toda honra e glória a Deus! 2024 É NOSSO”, completaram.



Nos comentários, os fãs e amigos do casal comemoraram a novidade. "Que lindos! Parabéns que Deus abençoe muito! Que venha com muita saúde", disse a cantora Gabi Martins. "Parabéns! Deus abençoe! Saúde amém", declarou Tata Werneck. "PQP, amo vocês", escreveu João Guilherme, irmão de Zé Felipe.