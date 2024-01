Vanessa Lopes fala sobre influencia no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 16:53 | Atualizado 17/01/2024 17:01

Vanessa Lopes dividiu opiniões nas redes sociais nesta quarta-feira (17) ao dizer à Nizam que tem o poder de cancelar pessoas dentro e fora do BBB 24. Os brothers discutiram no quarto rosa enquanto falavam sobre seus posicionamentos no jogo.

A discussão começou após Vanessa e Matteus conversarem enquanto Nizam dormia. No entanto, o brother ouviu a dupla e deu sua opinião sobre o tema, o que desagradou a sister.

"Eu vou pra psicóloga agora, porque eu só estava esperando esse momento. Eu analiso a leitura corporal das pessoas e eu acabei de perceber isso, porque esse é o meu trabalho", iniciou ela. De acordo com a influencer, ela virou opção de voto por chorar demais.

No meio da conversa, Nizam afirmou que estava cansado e que queria ir pra casa. "Não precisa querer ir embora, vai ser resolvido", afirmou Vanessa.

A integrante do Camarote explicou que queria entender os motivos de ser considerada opção de voto antes de se posicionar no jogo. "Eu já prejudico qualquer um que eu dou opinião, porque eu posso cancelar, linchar e acabar com a vida de uma pessoa", disparou a influencer. "Eu tenho o peso de fazer isso lá fora e eu posso estar fazendo isso, como não posso".