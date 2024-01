Val Marchiori - Reprodução / Instagram

Val MarchioriReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 12:25 | Atualizado 17/01/2024 12:40

A socialite Val Marchiori, dona da icônica frase "Hello, eu sou rica, meu bem!", está com dívidas ativas no Banco do Brasil. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

De acordo com a jornalista mencionada, a instituição financeira decidiu, em janeiro deste ano, executar um título extrajudicial após a milionária interromper o pagamento das parcelas de uma cédula de crédito bancário, uma espécie de empréstimo.

O crédito, no valor de R$ 385.523,62, seria quitado em 57 parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento para outubro de 2022 e a última para junho de 2027. No entanto, Val Marchiori teria deixado de pagar em junho de 2023, acumulando parcelas em aberto e piorando sua situação de inadimplência.

Ainda segundo Fábia Oliveira, o valor foi atualizado e somado com os devidos juros. O banco, inclusive, teria tentado negociações para resolver o conflito, mas não obteve sucesso.

Com isso, Val Marchiori deve pagar um total de R$ 468.629,15 à instituição financeira. Caso a milionária não cumpra com a ação, ela estará sujeita ao procedimento de penhoras de bens.