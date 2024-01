Antonia Fontenelle acusa Virginia Fonseca de copiar perfume - Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 11:36 | Atualizado 17/01/2024 11:37

A atriz e influenciadora Antonia Fontenelle começou a quarta-feira (17) com uma polêmica envolvendo o nome de Virginia Fonseca. Isso porque, de acordo com ela, a esposa de Zé Felipe plagiou o nome de seu perfume, Liberté, lançado há dois anos no mercado.

Além do nome, a nora do cantor Leonardo também teria copiado o cenário de divulgação do produto. Através de seus Storys no Instagram, Antonia avisou que seus advogados cuidarão do caso.

"Querida Virginia, você registrou seu perfume com esse nome? Há 2 anos, eu lancei meu perfume Liberté exatamente nesse mesmo cenário. Vou pedir pro meu advogado averiguar isso", iniciou ela.

Na sequência, Antonia Fontenelle compartilhou uma foto de seu perfume para mostrar aos seguidores a semelhança entre as duas divulgações. "Lançamento em 2022! Marca registrada. Vamos ter que pôr os nossos advogados para conversar, Virginia", concluiu a famosa.