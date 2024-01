Bruna Biancardi e a filha, Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi e a filha, MavieReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 10:15

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais na última terça-feira (16) para conversar um pouco com os seguidores sobre maternidade. Ela, que é mãe da pequena Mavie, de apenas três meses, contou que sempre sofre bastante ao ver a herdeira tomando vacinas.

Em seus Storys no Instagram, a ex-noiva de Neymar Jr. questionou o motivo dos bebês, tão pequenos, precisarem tomar vacinas com agulhas. "Ontem foi dia de vacina, foi doído, viu! Uma dúvida pra quem souber me responder: por que vacina de criança não é sempre de gotinha? Por que tem que ser injetável?", perguntou.

E completou: "Pode ser que seja uma pergunta um pouco burra, mas a gente sofre, ela [criança] sofre. Nossa, ontem foi horrível, foi a pior até agora. Chorou, chorou, demorou pra se acalmar... Aí nas duas perninhas qualquer maneira que segure ela dói. Teve febre à noite... Mas hoje se Deus quiser ela vai estar melhor".

Após o questionamento de Bruna Biancardi viralizar nas redes, internautas passaram a criticar a influenciadora por procurar tirar a dúvida com os seguidores e não pesquisando. "Peraí, a bonita teve o tempo pra vir no insta perguntar, e não perguntou para o enfermeiro (a) que estava lá ou deu um Google? Pai amado, esse mundo tá perdido", disse uma.

"Só estudar um pouquinho que ela descobre num 'Google' fácil que as injetáveis são as únicas que protegem contra doenças transmitidas pelo ar. Não é difícil", apontou outra. "Mana, uma boa leitura sobre te poupa de passar vergonha", escreveu uma terceira.