Juliana Paes e o pai, Carlos Henrique PaesReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 10:37 | Atualizado 17/01/2024 11:08

Carlos Henrique Paes, pai da atriz Juliana Paes, faleceu. A artista recebeu a notícia da morte durante uma viagem à Paris, enquanto estava no Club Med, e voltou às pressas ao Brasil.

Até horas antes, é possível ver nos Storys de Juliana ela curtindo o passeio ao lado de amigos. No segundo semestre de 2023, Carlos Henrique permaneceu internado por um período após enfrentar um quadro de pneumonia e precisar ser intubado. Em outubro do mesmo ano, ele recebeu alta hospitalar.

Durante sua participação no programa "Pipoca com Ivete", da Globo, também no ano passado, a atriz chegou a relatar que o seu pai havia sido diagnosticado com Alzheimer. "Tem dias que é difícil estar aqui com vocês. Meu pai está muito doentinho. O Alzheimer é uma condição muito difícil", afirmou Juliana Paes.

Policial Militar aposentado, o pai também possuía outras doenças pré-existentes.

À época, a irmã de Juliana Paes, Rosana, publicou uma foto do pai e celebrou a melhora em seu quadro de saúde. "Glória a Deus, meu paizinho teve alta do hospital, louvado seja o nome do senhor. Obrigada a todos os amigos e família pelas orações, estamos muito felizes", declarou ela.