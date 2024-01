Ex-assessor de Renan Bolsonaro, Diego Pupe afirma não ser o responsável por divulgar suposto romance entre os dois - Reprodução / YouTube / Instagram

Publicado 17/01/2024 15:12

Diego Pupe, ex-assessor de Renan Bolsonaro, participou do programa "PodZé" na última segunda-feira (15), e falou sobre a suposta relação amorosa com o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Em 2023, o antigo funcionário do jovem alegou que os dois tiveram um envolvimento além de amizade.

Ao longo de sua entrevista no podcast, Diego, acusado de ter exposto toda a situação, fez questão de explicar que não foi o responsável por tornar as informações públicas. "Quem colocou tudo na imprensa foi a própria Polícia Civil do Distrito Federal, que apreendeu o celular dele [Renan] e que me chamou para um depoimento", afirmou.

E completou: "Já tinha um ano que eu estava separado dele. Nunca quis me promover. A polícia me mandou uma intimação para depor a respeito de uma investigação que Jair Renan estava envolvido. Inclusive, está sendo investigado por lavagem de dinheiro com um ex-assessor”.

Relembre a polêmica envolvendo Renan Bolsonaro e o ex-assessor

Em 2023, o nome de Renan Bolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados na web após a exposição de seu ex-assessor, Diego Pupe. Na ocasião, o antigo funcionário do filho 04 de Jair Bolsonaro alegou que os dois tiveram uma relação amorosa.

Renan, por sua vez, negou as informações e afirmou que a relação com Diego, além de amizade, sempre foi apenas profissional. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ele declarou: "Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas".

"Dormia em casa, e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", completou Jair Renan.