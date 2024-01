Marcelinho Carioca deixou os campos em 2010 e atualmente é comentarista esportivo, empresário e jornalista - Reprodução / Instagram

17/01/2024

Taís Alcântara de Oliveira, foram encerradas pela Polícia Civil de São Paulo. Em dezembro de 2023, os dois foram mantidos em cárcere privado, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. As investigações do sequestro envolvendo o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e sua amiga,, foram encerradas pela Polícia Civil de São Paulo. Em dezembro de 2023, os dois foram mantidos em cárcere privado, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Além de quatro suspeitos que já estavam presos, a Divisão Antissequestro (DAS) identificou outros seis envolvidos no crime e solicitou a prisão preventiva. No total, 10 pessoas estão envolvidas no caso.

Todos respondem pelos crimes de roubo, receptação, associação criminosa e extorsão mediante sequestro. Somadas, as penas podem atingir mais de 30 anos de reclusão para cada um deles. A informação final da investigação, obtida pelo portal "Metrópoles", foi relatada pela polícia no dia 27 de dezembro de 2023.

Os policiais conseguiram identificar o restante dos envolvidos ao cruzarem o relato de testemunhas do caso com provas materiais, como impressões digitais colhidas no cativeiro onde as vítimas permaneceram até o resgate.