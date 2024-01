David Brazil adquiriu novo imóvel de luxo no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

David Brazil adquiriu novo imóvel de luxo no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 13:30

O radialista e amigo dos famosos David Brazil realizou uma nova conquista pessoal: um imóvel de luxo, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade alguns detalhes e valor do apartamento.

Segundo amigos deste colunista que vos escreve, David desembolsou R$ 1,5 milhão na compra. O imóvel conta com quatro suítes, sala, cozinha, varanda gourmet, se trata de um empreendimento de luxo com total infraestrutura e área de lazer.

Além disso, o novo endereço do famoso fica mais perto da Rádio FM O Dia, da qual ele faz parte do quadro de locutores da estação. O apartamento ainda passará por reformas para abrigar um closet.

Vale lembrar que este é o segundo imóvel de David Brazil. O primeiro, que fica de frente para o mar e em um condomínio ainda mais luxuoso, no Waterways Residencial, é avaliado em R$ 3,5 milhões.