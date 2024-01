João Guilherme reage a gravidez de Virgínia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

João Guilherme reage a gravidez de Virgínia Fonseca e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 20:24 | Atualizado 17/01/2024 22:01

Parece que João Guilherme e o irmão, Zé Felipe, estão em clima de paz. Em meio a rumores de rompimento, o ator fez questão de deixar um recado na postagem do irmão e de Virgínia Fonseca, que anunciaram que serão pais pela terceira vez.

“Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, porque amor vai ter de sobra”, comemorou o casal em postagem feita no Instagram. Nos comentários, o ator de De Volta aos 15 declarou: “P*ta que pariu, amo vocês”.

Vale lembrar que no início do mês, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou com exclusividade que Virgínia, Zé Felipe e Leonardo romperam as relações com João Guilherme, o filho caçula do sertanejo.

A colunista alega que o cantor debocha do ator nas reuniões familiares e o machismo de Leonardo teria sido o principal motivo do afastamento de João.