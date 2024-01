Oitava temporada do programa Conversa com Bial estreia em abril - Daniela Toviansky/Globo

Publicado 17/01/2024 17:54 | Atualizado 17/01/2024 18:02

Pedro Bial acabou comprando uma briga com a direção da TV Globo ao tentar mudar o horário do programa Conversa com Bial, que chegou a ter episódios exibidos às 2h da manhã nos últimos anos. De acordo com o TV Pop, o apresentador tentou negociar um novo horário na grade da emissora e acabou tendo a atração transferida para o GNT.

O jornalista teve seu desejo atendido pelos executivos da emissora, mas com isso, o Conversa com Bial deixará de ser uma produção original da Globo. A partir da oitava temporada, que estreia em abril, o programa será exibido de segunda a sexta, às 23h30, no GNT. Além disso, a TV Globo também continua exibindo a atração logo após o Jornal da Globo.

“A gente fica satisfeito sempre de abrir mais uma janela neste prédio que vai para o seu oitavo ano de construção e nunca para de honrar a ‘tradição brasileira arquitetônica dos puxadinhos’. E esse é um ‘puxadão’ no nosso prédio: a TV Globo dando a primazia de exibição para o canal por assinatura, o GNT. Ficamos felizes, e acho que quem dorme um pouco mais cedo também fica feliz, porque vai poder ver o programa num horário mais amistoso", comemorou Bial em conversa com o Gshow.

"Os que quiserem continuar varando a madrugada, terão a oportunidade de ver na mesma noite na TV Globo. Pode até maratonar: ver uma vez mais cedo, no horário nobre do GNT, outra na madrugada na TV Globo. E a qualquer momento no Globoplay, ou até mesmo acompanhados em áudio, no podcast do programa”, completou o apresentador.