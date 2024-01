Pastora Karina Esplendor denuncia ex-marido após receber ameaças - Reprodução/Instagram

Pastora Karina Esplendor denuncia ex-marido após receber ameaças Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 18:39 | Atualizado 17/01/2024 18:59

A pastora Karina Esplendor fez uma denúncia após ser ameaçada pelo ex-marido, o pastor José Salgueiro Lima, conhecido como pastor Mateus, líder da Igreja Assembleia de Deus Redenção, em Parauapebas, no Pará. Em conversa com a imprensa, ela afirmou que ele também teria vendido pelo menos três templos que o casal fundou.

O casal se divorciou em 2021, por "discórdias e divergências", disse a pastora. Karina conta que começou a receber ameaças de morte quando anunciou o divórcio, caso entrasse na Justiça para obter metade do patrimônio do casal.

De acordo com informações do site O Fuxico Gospel, o valor das três igrejas vendidas pelo pastor é de cerca de R$ 3 milhões. A pastora afirma que os templos foram construídos em terrenos que ela conseguiu de graça com a prefeitura. Por conta disso, ela teria direito a parte do valor recebido pela venda.

Karine registrou Boletim de Ocorrência contra o ex-marido e afirmou que sofria tortura psicológica. A medida protetiva, que impede que o pastor se aproxime dela, foi concedida pela Justiça. A pastora também moveu uma ação judicial solicitando a devolução das instituições.