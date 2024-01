Yasmin Brunet reclama de Davi no BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Yasmin Brunet reclama de Davi no BBB 24Reprodução/Globoplay

Publicado 17/01/2024 15:43

Yasmin Brunet começou o dia detonando Davi no BBB 24. Em conversa com MC Bin Laden, a modelo reclamou que o brother voltou do paredão, que disputou com Beatriz e Lucas Pizane, e o acusou de acabar com todo o alimento disponível da Xepa, o que causou revolta na web.

“Cara te juro… o cara que fica voltando do paredão, parece um bumerangue”, iniciou a modelo na cozinha da xepa. “Peguei bode dele, tudo que eu estava com pena virou bode. Não quero comer nada que ele faz”.

“Tô com raiva desse cara. Não quero mais ver ele na minha frente. Tô de saco cheio dessa merda. O cara pegou toda a comida da Xepa e fez tudo, o que eu vou comer agora? Eu tenho síndrome do intestino irritado, vou ter que viver só de arroz? Tô de saco cheio dessa merda”, declarou Yasmin. De acordo com a sister, ela não poderia comer os alimentos que ainda tinham disponíveis, como feijão e grão de bico.

Mais tarde, em conversa com Wanessa Camargo na piscina, a dupla voltou a acusar o brother de acabar com toda a comida da Xepa. “O Davi poderia ser pelo comportamento dele e por ter gastado toda a comida da Xepa”, disse o músico. “Isso aí da Xepa foi bizarro”, concordou Yasmin.

Já nas redes sociais, o público saiu em defesa de Davi, que desde o início da temporada, prepara as refeições para todos os integrantes da Xepa. Vale lembrar também que nesta quarta-feira (17), foi dia de mercado do programa.

"Na hora de comer o requeijão exageradamente ela não pensou em ninguém", disse um internauta. "Todo ingrato depois de ser servido faz isso", acusou outro. "O cara cozinha para essas folgadas e olha o que ganha", disparou uma terceira.