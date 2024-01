Suzane von Richthofen é dona do ateliê Su Entrelinhas - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 16:12 | Atualizado 17/01/2024 16:22

Suzane von Richthofen inaugurou um ateliê de costura assim que deixou a prisão, em janeiro de 2023, e chamou a atenção por comercializar itens falsos de uma famosa marca de luxo.

Dona da Su Entrelinhas, ela customiza itens à mão, como sandálias e bolsas. No entanto, uma matéria de Ullisses Campbell, autor do blog True Crime, do jornal O Globo, revelou que von Richthofen comercializa produtos com o nome da grife italiana Gucci sem autorização.

De acordo com o catálogo da loja, a sandália personalizada com o nome do comprador poderia ser adquirida por R$ 160. O valor gerou desconfiança sobre a originalidade do produto, por se tratar de uma marca de luxo.

A Gucci foi procurada pelo jornal O Globo e afirmou que não fabrica o modelo de calçado vendido por Suzane. “Para validar a autenticidade, a Gucci aconselha confiar no comprovante de compra original de uma boutique Gucci, Gucci.com ou revendedor autorizado. Os produtos Gucci autênticos são vendidos exclusivamente através da Gucci.com, uma rede de boutiques Gucci operadas diretamente ou franqueadas e através de um pequeno número de lojas de departamentos. A lista completa está disponível em nosso site”, diz a nota.