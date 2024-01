Rodriguinho é alvo de ameaças nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 19:12

A equipe do cantor Rodriguinho emitiu uma nota de repúdio nesta quarta-feira (17) após a família do participante do BBB 24 ser alvo de ataques e ameaças de morte.

“A equipe e família do participante do BBB vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vêm sofrendo nas redes sociais”, diz o comunicado.

"Como já esclarecido anteriormente os ADMs e os familiares do Rodriguinho já repudiaram as falas do mesmo e acreditam que ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém em atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho", completou.

Vale lembrar que a companheira de Rodriguinho, Bruna Amaral, usou as as redes sociais para expor as ameaças que recebeu. Em troca de mensagens, um suposto contratante entrou em contato interessado em contratar um show do músico em Manaus, Amazonas, após o fim do reality show. "Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente", disparou. Recentemente, o brother foi criticado por se referir a Isabelle como "índia".

"Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito, por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi", alertou Bruna.