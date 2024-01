Ivy Moraes volta a namorar com Nandinho Borges - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 21:22

A ex-BBB Ivy Moraes reatou o namoro com Nandinho Borges. De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, os dois já haviam se reaproximado antes do Réveillon, mas só confirmaram o relacionamento nesta quarta-feira (17).

A notícia foi confirmada pela assessoria da modelo, que não deu detalhes sobre o retorno do casal. Os dois tinham terminado o relacionamento em novembro do ano passado, após três anos juntos. No entanto, eles passaram a virada do ano juntinhos na praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Ivy e Nandinho reataram o namoro. Ao longo dos três anos de relacionamento, eles já terminaram duas vezes.

Em novembro, a ex-sister anunciou que o namoro tinha chegado ao fim por conta da distância. De acordo com Ivy, os dois moram em estados diferentes e não planejavam se mudarem para morarem juntos.